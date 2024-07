Olimpiadi, a Parigi il lunedì della mtb cross country: Avondetto cerca gloria

Non dite che tutti i lunedì sono un pò uguali. Il 29 luglio 2024 di SImone Avondetto corrisponde con il grande giorno della prova olimpica di cross country, prima partecipazione a cinque cerchi per il 24enne di San Secondo. Il campione europeo in carica, che difenderà i colori azzurri con Luca Braidot, alimenta il sogno di una medaglia nella gara che ha in Tom Pidcock il favorito numero uno. Lo dice il titolo uscente, lo conferma la caratura eccelsa del britannico della Ineos. Sulla collina d’Élancourt l’attesa prova prende il via alle 14,10, ospitata da un percorso che il ct della nazionale Italiana, MIrko Celestino, definisce così, dopo la pioggia dei giorni scorsi: "Rispetto alla prima ricognizione il fondo è cambiato, permettendo maggiore velocità, che ha causato anche qualche foratura in più. Il terreno, appena risistemato e secco per il caldo, era molto scivoloso. La pioggia e il passaggio dei corridori lo hanno migliorato, permettendo maggiore aderenza. Braidot ha realizzato tre giri, Avodentto cinque, provando diverse pressioni e gomme. Si tratta di un tracciato tecnico con due salite impegnative. Non conterà tanto la velocità, ma riuscire a non commettere errori nei vari passaggi”, Oltre a Pidcock, occhi puntati sull’elvetico Nino Schurter, veterano con all’attivo quattro medaglie olimpiche, quindi sono da tenere in massima considerazione Mathias Fluckinger, il padrone di casa Victor Koretsky ed il neozelandese Samuel Gaze. Avondetto godrà del supporto speciale della famiglia e del clan di amici e staff della Wilier Triestina. Una top ten sarebbe in linea con una stagione che ha visto il sansecondese protagonista in più occasioni, dalla Coppa del Mondo agli Europei vinti.