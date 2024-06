Vinovo: primo Consiglio comunale, è già scontro

"Mi auguro che il prossimo consiglio avvenga in un clima più disteso", così dopo due ore di lavori il presidente del consiglio comunale Francesco Cerulli ha chiuso la prima riunione della neonata amministrazione guidata da Maria Grazia Midollini, mercoledì sera. Scintille, a cominciare da quelle interne alla maggioranza. Francesca Fiore unica eletta di Vinovo Progressista lista della coalizione vincente, ha letto un comunicato in cui il gruppo, sostanzialmente, ricorda che il 6,62% dei loro voti ha evitato un ballottaggio dall'esito non scontato. Il gruppo resta comunque in maggioranza, Fiore farà gruppo a sé.

Altre scintille con Mauro Barisone (vice presidente regionale dell'Anci Piemonte) che ha battibeccato con la sindaca per incontri e aspettative disattese in fase di redazione delle squadre, con la prima cittadina che ha ribattuto di non aver mai fatto promesse. Attimi di dietrologia in cui Cerulli ha minacciato di allontanare dall'aula Barisone.

Screzio anche fra maggioranza e minoranza per la nomina di presidente del consiglio comunale e suo vice: votato come presidente Francesco Cerulli con elezione al secondo turno vice Diego Barila. Disappunto dai banchi della minoranza.

Approfondimenti sul consiglio nel numero cartaceo del 3 luglio.