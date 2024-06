Pinerolo: ripartono le Notti dei Dehors...e le ordinanze sulla "movida".

Domani, sabato 15, ritornano in città le attese "Notti dei dehors". Dalle 19 a mezzanotte per i prossimi cinque sabato sera fino al 13 di luglio le strade del centro (corso Torino altezza piazza Vittorio Veneto e piazza Cavour, parte di via Saluzzo e piazza Barbieri) saranno chiuse al traffico per permettere ai locali, ristoranti, bar, di ampliare i loro spazi esterni e creare una sorta di passeggiata pedonale. In tutte le date ci saranno intrattenimenti per bambini, gonfiabili, musica live con dj set, esibizioni delle scuole di danza davanti alla gelateria Veneta. Particolare sarà la data fissata a sabato 29 giugno, la "Notte Gialla aspettando il Tour de France" in attesa della partenza del giro che farà tappa a Pinerolo martedì 2 luglio. Venerdì 5 luglio invece è in programma la "Notte Bianca" in centro storico. Ad organizzare è la Pro Loco di Pinerolo con i volontari che si occuperanno di gestire e monitorare la chiusura del traffico.

CON LE NOTTI DEI DEHORS ARRIVANO LE ORDINANZA SULLA SICUREZZA

E con le "Notti dei dehors", immancabile, arriva anche l'ordinanza firmata dal sindaco Salvai nel pomeriggio di venerdì 14, contenente le misure per salvaguardare il decoro e la vivibilità urbana. Quella che comunemente viene chiamata dette ordinanza "anti movida" avrà validità dal 15 giugno fino al 31 dicembre 2024.

Dal testo si legge che, dalle 22 alle 6 del mattino, è imposto il divieto di consumare «qualsivoglia bevanda in bottiglie e recipienti di vetro o metallo o in qualsiasi altro contenitore che possa costituire un pericolo per la pubblica incolumità» nelle strade e nei luoghi pubblici che siano al di fuori dei perimetri dei dehors o delle zone di competenza dei locali di somministrazione. A questo, si aggiunge anche il divieto di abbandonare lattine e contenitori di vetro al di fuori degli appositi contenitori nelle are pubbliche.

I locali all'interno del Distretto Urbano del Commercio (zona centrale della città) potranno tenere aperti i dehors fino a mezzanotte e mezza di venerdì e di sabato. Tutti gli altri giorni della settimana i dehors all'aperto potranno essere utilizzati massimo fino alle 23.30. Oltre questi orari i clienti potranno quindi ordinare e consumare solamente all'interno dei locali. Agli esercenti il Comune richiede di mettere a disposizione dei clienti appositi contenitori differenziati dove conferire i recipienti (bottiglie, lattine, bicchieri di plastica e quant'altro) prima di allontanarsi dal locale; la cura e la pulizia delle aree nell'immediata vicinanza delle attività è affidata ai gestori.

Foto Dario Costantino