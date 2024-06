Elezioni Europee, Regionali e Comunali: seggi chiusi, affluenza in calo sul 2019

Alla chiusura dei seggi, alle 23 di domenica 9 giugno 2024, l'affluenza di elettori registrata è stata nettamente più bassa rispetto alla tornata elettorale precedente sia per le elezioni Europee sia per la Regione Piemonte sia per le elezioni comunali considerando il dato nazionale.

ELEZIONI EUROPEE

A livello nazionale l'affluenza si è fermata sotto la soglia psicologica del 50% dei votanti rispetto agli aventi diritto al voto, sei punti percentuali al di sotto del dato precedente: il 56,05% delle elezioni europee precedenti.

A livello di Regione Piemonte ha votato per l'Europa il TOT% , contro il 64,59% della tornata precedente, confermando i sei punti di calo sia pur in una regione più virtuoso, portata alle urne anche dalle elezioni regionali.

In Provincia di Torino l'affluenza è stata del , mentre nel 2019 era stata del 64,09%.

In Provincia di Cuneo l'affluenza è stata del 60,17%, mentre nel 2019 era stata del 67,30%.

ELEZIONI REGIONALI

Nel 2019 aveva votato il 63,26% degli elettori piemontesi. In questa tornata elettorale l'affluenza a livello regionale si è fermata poco sopra il 55%. Ha certamente pesato l'aumento generale dell'astensionismo, ma anche la previsione di vittoria data per certa per la maggioranza del presidente uscente Alberto Cirio, per quanto le prime proiezioni segnalino un risultato della coalizione per Gianna Pentenero meno negativo di quanto fosse prevedibile.

In provincia di Torino ha votato per la Regione circa il 54% degli aventi diritto, anche qui ben al di sotto del 62,74% delle Regionali 2019.

In Provincia di Cuneo ha votato per la Regione poco meno del 59% circa degli elettori contro il 66,01% del 2019.

ELEZIONI COMUNALI

In Provincia di Torino nel 2019 aveva votato nel complesso per i propri sindaci e consigli comunali il 68,60% degli elettori. In queste elezioni 2014 l'affluenza conferma il calo di 6-8 punti visto degli altri livelli di elezioni fermandosi poco sopra il 62%.

In Provincia di Cuneo nel 2019 erano andati alle urne il 69,53% degli elettori delle Comunali, mentre quest'anno si sono fermati sotto il 66%.

Tra i principali Comuni del Pinerolese chiamati a votare per sindaco e Consiglio Comunale, a Giaveno l'affluenza definitiva dopo la chiusura di tutte e 17 le sezioni è stata del 64,73, mentre nel 2019 era stata del 72,07%, a Vinovo del 63,53% contro il 72,67%, a Cumiana il 59,02% (nella precedente tornata il 66,84%).