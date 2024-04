Elezioni a Usseaux, il gruppo di Sasso e Mercalli a confronto con la popolazione

«25 sono gli anni che le precedenti amministrazioni hanno impiegato per fare di Usseaux la meraviglia che è oggi. Con il nuovo gruppo intendiamo quindi inaugurare un nuovo capitolo per portare ulteriore slancio da qui ad altri 25 anni» ha dichiarato il candidato sindaco Alberto Sasso durante l'incontro di sabato con la popolazione delle cinque borgate.

Sasso, architetto attualmente residente a Torino, non è nuovo sulle terre alte, ma anzi, proprio grazie al suo lavoro, conosce la montagna e in particolar modo il territorio delle valli pinerolesi: «A Usseaux ho visto la possibilità di mettere a disposizione di chi vive qui le mie competenze lavorative, investendo su alcuni punti fondamentali, tra cui autonomia, libertà, coinvolgimento della popolazione, energie rinnovabili e ripopolamento delle terre alte».

Tutti temi condivisi dal resto della squadra, di cui fa parte anche il noto climatologo Luca Mercalli. Il suo confronto con la popolazione locale era piuttosto atteso: «Tempo fa mi è stato proposto di fare il sindaco di Venezia, ma ho rifiutato - ha raccontato Mercalli durante l'incontro di sabato -. Perché ho invece accetatto di fare il consigliere qua a Usseaux? Semplice, perché è un paese dove io vedo del potenziale ed è un luogo dove ho la possibilità di applicare ciò che studio e divulgo ormai da anni».

Facendo un parallelismo tra le nostre terre e quelle del Trentino, dell'Alto Adige e della Valle d'Aosta, ma anche dell'Austria, Mercalli ha evidenziato alcuni punti fondamentali: «Usseaux è un fiore all'occhiello del Piemonte, un modello da seguire; ma se paragoniamo le nostre vallate agli altri territori (Trentino, Aldo Adige, Valle d'Aosta e Austria), ci troviamo nelle retrovie dell'impero, ad anni luce di distanza». C'è però un aspetto che secondo il climatologo va a vantaggio del territorio locale: «Noi abbiamo ancora l'autenticità dei territori montani, che nelle zone più evolute si è invece persa». A questo, ha sottolineato ancora Mercalli, «vanno però aggiunti i servizi per far sì che la gente possa abitarci. Quando mi dicono che le mie parole fanno paura, rispondo: “Ciò che vi dico è un decimo di ciò che so. Perché, se vi dicessi tutto, allora sì che vi farei paura”. Il futuro non è roseo, il clima sta cambiando e le città stanno diventando invivibili in estate. Ma qui, nei piccoli paesi di montagna, abbiamo la possibilità di prepararci a ciò che ci aspetta. È per questo che ho accettato subito l'incarico qua a Usseaux, perché credo nell'investimento in queste terre».

Un altro tema affrontato dalla squadra di Sasso riguarda la gestione del turismo e la destagionalizzazione. A riguardo è intervenuto anche Juri Bossuto, presidente dell'associazione Progetto San Calo Onlus del Forte di Fenestrelle: «Come pensate di gestire l'incremento turistico per far sì che il territorio non diventi Disneyland?». «Grazie alla progettazione, un aspetto che considero fondamentale in molti ambiti - ha risposto il candidato sindaco Sasso -. Grazie al confronto con abitanti e villeggianti, penso si possa sviluppare un'idea di turismo sostenibile in grado di andare incontro alle esigenze di tutti».

Un'altra domanda è arrivata da un villeggiante di Usseaux: «Come pensate di incrementare la popolazione, andando in competizione con le grandi città e diventando attrattivi per i giovani?». Anche su questo punto, Sasso ha evidenziato «l'importanza della progettazione, che va di pari passo con il sostegno dell'Amministrazione nei confronti delle attività economiche, del commercio e delle reti di telecomunicazione». A questo, ha concluso Sasso, <<va legato il tema della sinergia territoriale: un piccolo comune non è attraente, ma una comunità grande lo è. Se mettiamo insieme i comuni dell'Alta Val di Susa e dell'Alta Val Chisone, formiamo un territorio molto più vasto della città di Torino. E questo può portare a grandi risultati sotto tutti i punti di vista>>.

Quello di sabato è stato un momento di dibattito e confronto a cui hanno preso parte anche il consigliere regionale Valter Marin e il sindaco di Sestriere Gianni Poncet, che alla fine dell'incontro ha preso la parola evidenziando «l'enorme fortuna che hanno gli abitanti di Usseaux. Ho avuto il piacere e l'onore di lavorare sia con Andrea Ferretti che con Alberto Sasso: in questi anni a Usseaux si è fatto tanto e sono certo che Sasso, grazie alle sue competenze, ha la possibilità di portare avanti il filone amministrativo di questi ultimi 25 anni. Con un po' di commozione, mi sento di dire che a Sestriere guardiamo Usseaux con un po' di sana invidia».