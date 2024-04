100 mila tulipani colorano il parco del castello di Pralormo

Secondo week end per Messer Tulipano, la manifestazione che da 24 anni annuncia la primavera dal parco del castello di Pralormo. Oltre ai 100mila esemplari tra tulipani e narcisi, coloratissime scie dalle sfumature rosse, gialle e rosate, il parco progettato nel XIX secolo dall'architetto di corte Xavier Kurten (artefice dei più importanti parchi all'inglese delle residenze in Piemonte, come Il Torrione di Baudenasca) ospiterà fino al 1 maggio esposizioni a tema e allestimenti: novità dell'edizione 2024 è in particolare la presenza del Centro Recupero Ricci La Ninna di Novello e il suo fondatore Massimo Vacchetta. Il veterinario sarà presente qualche domenica del mese per accogliere i visitatori, che potranno ricevere informazioni sui progetti del Centro e vedere come si realizza una casetta per i ricci del giardino di casa. Per gli amici animali, presente nel parco anche un Dog Bar a cura di Monge. Per tutti, una zona shopping con le eccellenze del territorio e una sezione allestita nell'Orangerie a tema "la carta".

Orari: lunedì-venerdì 10-18, weekend e festivi 10-19; ingresso 10 euro intero (previste riduzioni per bambini, gruppi e convenzionati). Possibilità di visitare il castello (tariffe variabili in base all'itinerario). Info: www.castellodipralormo.it.