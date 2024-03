OSTERIA LA VECCHIA SOCIETA' - OSTERIA TRATTORIA CON CUCINA TIPICA PIEMONTESE

Osteria La Vecchia Società, situata nella pittoresca località di Frossasco, in provincia di Torino, è una destinazione imperdibile per gli amanti della buona cucina. Osteria trattoria con cucina tipica piemontese rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un'esperienza culinaria autentica, immersa nella storia e nelle tradizioni della regione.

Nata nel lontano 1900 come società di mutuo soccorso, Osteria La Vecchia Società ha attraversato i secoli trasformandosi dapprima in magazzino alimentare e luogo per conferenze agrarie, per poi evolversi, nel 1994, in un accogliente bar e trattoria con prodotti km0.

Il passaggio di gestione a Massimo Agù, avvenuto circa un anno fa, ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo nella storia di questa storica locanda, divenendo oggi un vero e proprio ristorante con cucina tipica piemontese.

Massimo, nativo di Frossasco e forte di un'esperienza ventennale nel settore gastronomico, ha portato in questa osteria con carne piemontese produzione propria un rinnovato spirito imprenditoriale. La sua visione si basa sull'utilizzo di prodotti a chilometro zero, con un'attenzione particolare alla carne piemontese di produzione propria e alla pasta fatta in casa, pilastri della proposta culinaria di questo ristorante trattoria.

Recentemente Massimo Agù, titolare dell’Osteria La Vecchia Società ha ricevuto il premio I Migliori ristoranti d’Italia.

La cucina, cuore pulsante dell'Osteria La Vecchia Società, si distingue per la fedeltà alle ricette tradizionali piemontesi. Ogni settimana, il menù viene rinnovato con proposte che seguono il ciclo delle stagioni, garantendo freschezza e varietà. Questa filosofia rende l'osteria una perfetta meta per gli amanti del buon cibo, un luogo dove ogni piatto racconta la storia e i sapori del territorio.

Per gli amanti del vino, la cantina offre un'accurata selezione di etichette locali, ideali per accompagnare i piatti forti della casa. Questa attenzione ai dettagli rende Osteria La Vecchia Società un'osteria con prodotti a km0 eccellente, dove la qualità degli ingredienti è sempre al primo posto.

Non solo una meta gastronomica, ma anche un luogo di incontro e di condivisione: l'osteria organizza regolarmente serate a tema e eventi speciali, come la serata del bollito, la bagna cauda, il fritto misto e la paella. Inoltre, su prenotazione, è possibile organizzare pranzi di lavoro e cene a buffet, rendendo Osteria La Vecchia Società il ristorante trattoria vicino a me ideale per ogni occasione.

La disponibilità per feste private, comunioni, cresime e compleanni, insieme alla capacità di preparare e consegnare pasti su richiesta, conferma Osteria La Vecchia Società come un locale versatile e accogliente, capace di soddisfare le esigenze più diverse.

I menù e le novità vengono regolarmente pubblicati sulle pagine Facebook e Instagram dell'osteria, permettendo ai clienti di restare sempre aggiornati sulle ultime proposte dello chef. Questo approccio alla comunicazione digitale sottolinea il legame tra tradizione e modernità che caratterizza Osteria La Vecchia Società, rendendola un punto di riferimento sia per i residenti che per i visitatori in cerca di un'autentica trattoria con pasta fatta in casa e prodotti locali nel cuore del Piemonte.

In conclusione, Osteria La Vecchia Società di Frossasco, provincia di Torino, è molto più di un semplice locale dove mangiare. È un luogo dove la storia si intreccia con la passione per la gastronomia, dove i prodotti del territorio sono i veri protagonisti, e dove l'ospitalità piemontese si manifesta in tutta la sua autenticità.

OSTERIA LA VECCHIA SOCIETÀ

V. Ferreri, 16 - 10060 Frossasco (TO) – Tel 340 5266980

Lunedì Chiuso - Da martedì a venerdì 11:30 - 14:30; Venerdì e Sabato 19:00 - 23:00; Domenica 11:30 - 14:30