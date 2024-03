Volley A1 femminile, gran ballo playoff: Pinerolo in gara 1 a Milano, diretta Rai Play

Si sale a bordo dei playoff. Neanche il tempo di smaltire l’emozione per lo storico accesso ai quarti di finale ed il Pinerolo bussa all’uscio del Milano, che spalanca le porte dell’Allianz Cloud (Ex Pala Lido)per ospitare gara 1. Mercoledì 27 marzo è data da segnare sul calendario per la Wash4green, già nell’Olimpo del campionato più bello del mondo, dopo appena due stagioni in serie A1 femminile. Vero Volley Milano sinonimo di Paola Egonu e di un complesso strutturato per primeggiare, pieno zeppo di giocatrici di rango internazionale. Quasi non si sa da chi partire(Sylla? Cazaute? Orro? Castillo?), poi la scelta cade sempre su Egonu ed un motivo ci sarà, eccome c’è. La compagine di Marchiaro aspetta le milanesi domenica prossima nel giorno di Pasqua a Villafranca Piemonte, dove le ragazze di Gaspari sono state portate al tie-break non più tardi del 25 febbraio scorso. Le pinelle ben conoscono l’atmosfera speciale ed unica di un playoff, chi come Cambi o Sorokaite per aver militato in compagini da scudetto e altre come Akrari per aver vinto la finale promozione dell’A2.

TERZA CONTRO SESTA, DIRETTA RAIPLAY

Le prime otto squadre della graduatoria al termine della prima fase della stagione si sfideranno al meglio delle tre partite, con Gara 1 dei Quarti di Finale in programma in casa delle migliori classificate. Alle 19.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano-Aeroitalia SMI Roma, quindi alle 20,30 Allianz Vero Volley Milano- Wash4Green Pinerolo,Savno Del Bene Scandicci - Megabox Ond. Savio Vallefoglia, il derby Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri ’76, le due squadre campionesse d’Europa rispetivamente in CEV Challenge Cup e la CEV Volleyball Cup.La sfida dell’Allianz Cloud sarà in diretta su Rai Play(oltre che volleyballworld.tv) ed oppone la compagine che ha chiuso lastagione regolare al terzo posto della classifica contro un Pinerolo capace di mantenere il sesto posto nel rush finale. Wash4green opposta ad Egonu, "best striker" della regular season con ben 545 punti segnati, nella serata con Vittoria Prandi nei panni di ex pinella e Letizia Camera sul fronte opposto.

LE PAROLE DI GASPARI E MARCHIARO

Attestati di considerazione verso le rivali nelle parole di Marco Gaspari (Coach Allianz Vero Volley Milano): «Cominciano i Playoff, che sono un nuovo campionato in cui tutto quello fatto fin ora è stato solamente per il posizionamento nella griglia per la post-season. Partiamo tutti da zero. Pinerolo giocherà queste gare a mente libera; ha fatto una stagione sopra le righe, partendo con l'idea di provare a far meglio dello scorso anno ed è arrivata sesta. Hanno fotto molto bene nella continuità di una regular season. Il nostro obiettivo è iniziare questo percorso nel migliore dei modi, cercheremo di recuperare un pochino le giocatrici acciaccate e mercoledì avremo bisogno del calore del nostro pubblico per portare a casa la vittoria»..

Michele Marchiaro allenatore (Wash4green Pinerolo) la presenta così: "«Continua la ricerca della nostra migliore pallavolo. Per affrontare Milano dovremo iniziare da una fase difensiva solida degna di tale nome. A partire dal servizio. Condizione necessaria per costruire un agonismo offensivo equilibrato».