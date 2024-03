Volley, si rafforza la dipendenza pinerolese da Villafranca: raddoppio in vista

«Il Volley ha trovato una nuova casa a Villafranca Piemonte, il comune ha partecipato a un bando regionale del 2023 e ha ottenuto il fianziamento. Inaugureremo la prima parte dei lavori, il primo intervento, questa domenica» - spiega a l’eco del chisone l’assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. Domenica 24, al Pala Bus Company, si giocherà l’ultima gara di regular season di serie A1 femminile, sfida contro il già retrocesso Trentino alla quale il Pinerolo chiede lo storico accesso ai playoff. All’ombra di San Maurizio, lo scenario villafranchese genera rammarico per non essere riusciti a trattenere la compagine che fa onore alla città nel campionato più bello del mondo. Poi c'è il tema di un palazzetto di viale Grande Torino che ha oltre 40 anni. A Pinerolo, due anni orsono(quando Union stava salendo in A1), si pensò ad un adattamento del palaghiaccio olimpico in versione polifunzionale, utilizzando il pavimento smontabile strutturato in pannelli da porre sopra la superficie ghiacciata. Suggestione che abbiamo riprodotto con un fotomontaggio(by Dario Costantino), dando conto di tempistiche e costi(270 mila euro). Baricentro sotto rete, intanto, destinato a spostarsi in riva al Po.

