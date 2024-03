Calcio: In Coppa pari Pancalieri e Vigone sconfitto 2-1

Nell'andata dei quarti di Coppa Piemonte il Vigone, di fronte al pubblico amico, viene superato dal Tre Valli di misura (1-2) nel contesto della tipica partita in cui anche solo il pari potrebbe stare stretto alla compagine che poi finisce sconfitta. "Ho rivisto la squadra che mi piace - dichiara a bocce ferme il coach biancorosso Mollica - capace di soffrire, reagire e lottare. Sappiamo di potere dire la nostra al ritorno". Ed è tutto vero. Il Vigone sa soffrire. Succede nei primi scampoli della gara quando il Tre Valli fa valere le sue capacità di palleggio e trova anche il punto del vantaggio (7') con Texeira, supportato da Loregian, abile nel bucare la porta di casa. Il Vigone sa reagire. E lo fa subito dopo aver incassato la rete valligiana aumentando proporzionalmente con il passare dei minuti i giri del motore popolando, con costanza, la metà campo avversaria. Prima del cambio di campo i vigonesi si fanno vivi dalle parti di Veron con due belle punizioni di Caramucci ed una tambureggiante azione avviata da Artero, rifinita da Caramucci e rintuzzata da Etzi il cui cross finale non è massimizzato da Mendola. Il Vigone sa lottare. I leoni, nel primi quindici minuti della ripresa riescono davvero a fare la voce grossa con gli ospiti e creano, in rapida sequenza, ben quattro palle succose con Artero (in due circostanze), Migliore ed Etzi che per il famigerato "pelo" non finiscono nel tabellino dei marcatori. Per Etzi, in ogni caso, è una questione di secondi in quanto al 18', la casacca numero 11 vigonese regala alla difesa monregalese una saggio di corsa palla al piede e, superato anche il portiere avversario in uscita, deposita in rete a porta sguarnita. Caramucci e compagnia continuano a a spingere ma, nel pieno dello sforzo, il Tre Valli sorpassa nuovamente con un gol capolavoro di Gomes.

A pareggiare nuovamente ci prova Carroni ma il suo colpo di testa su sviluppo del settimo corner collezionato dai suoi non trova lo specchio della porta. Sarà una gara di ritorno tutta da godere.

In coppa Italia Promozione pari (1-1) tra San Sebastiano e Castagnole con i cuneesi che passano il turno in virtù della vittoria nella partita di andata.