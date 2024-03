Volley A1 femminile, Pinerolo va a Treviglio contro Bergamo: caccia ai punti in chiave playoff

Bergamo- Pinerolo di sabato sera, nelle parole del coach Michele Marchiaro: «Sarà molto importante mettere in campo tutta la fame che abbiamo per conservare quello che ci siamo guadagnati fino ad ora. Sappiamo che sarà una partita dura come lo è stata all’andata. Proseguiamo i nostri obiettivi di continuità e muovere ogni settimana la classifica». Il match in programma alle 21 del 2 marzo, con diretta su Raispor HD, calato nella nona giornata (su 14 turni)di ritorno della regular season, viene affrontato da chi viaggia con la consapevolezza di quanto sia stato importante muovere la classifica domenica scorsa. Dopo aver portato Milano al tie-break, la Wash4green arriva a Treviglio poco disposta a fare sconti ad una compagine orobica che al tempo stesso avrebbe bisogno di punti e si trova a +2 dal penultimo posto. Forti anche di un centinaio di tifosi annunciati al seguito, le pinelle iniziano una settimana che le porterà mercoledì a Firenze, in casa Scandicci, prima della sfida di domenica 10 a Villafranca, ospite Casalmaggiore. Insomma, seste a quota 31, le ragazze di Marchiaro si siederanno sul divano domenica all’ora di pranzo, quando nell’inedito lunch-match l’inseguitrice Roma(30 punti) rende visita al Milano, di stanza per l’occasione a Monza. Più agevole sulla carta la gara del Vallefoglia(28 punti), che alle 17 domenicali accoglie Itas Trentino. Nella volata per un posto nei playoff, riservato alle prime otto, Pinerolo vuole conservare il vantaggio attuale, con inevitabile sguardo al risultato del Bisonte Firenze(nono a -7 dalla Wash4green), impegnato in casa contro Novara.