Prime piogge e neve, domani atteso forte peggioramento

Nella notte di domenica è sopraggiunta l' attesa perturbazione richiamata da una bassa pressione che interessa tutto il Piemonte e in particolare le alpi meridionali. Il peggioramento ha dato luogo a piogge diffuse, in alcuni casi molto intense. A partire da circa cinquecento, ottocento metri di altitudine invece le nevicate. Il manto nevoso per ora risulta di spessore ancora contenuto, quindici centimetri circa, più abbondante in Val Germanasca. Per domani, dopo una pausa dei fenomeni durante la serata di oggi, con la formazione di una profonda depressione sul golfo di Genova è atteso un ulteriore e più marcato peggioramento con piogge a carattere di rovescio o temporale. Si annunciano abbondanti nevicate ma a quote superiori a 1500 m. dal momento in cui la depressione inizia a richiamare venti caldi di scirocco. La fase perturbata è destinata a durare nei prossimi giorni.