Tennis: Andrea Vavassori questa sera sfida Carlos Alcaraz

Il magic moment di Andrea Vavassori continua: in Argentina ha superato il numero 35 del mondo, Laslo Djere, con una vittoria in due set: 6-4, 7-5 e questa sera (22.30 ora italiana) affronterà ai quarti Carlos Alcaraz, ovviamente numero 1 del tabellone.

Ma è anche in semifinale di doppio con Simone Bolelli, dopo aver vinto il quarto superando i portacolori di casa Etcheverry e Duran, sfiderà Rafael Matos- Nicolas Barrientos.