Parte da Bellino il "Riccio Tour" del veterinario Massimo Vacchetta

Comincia da Bellino, nel cuneese, il "Riccio Tour" del Centro Recupero Ricci "La Ninna" di Novello, che nel corso dell'anno farà tappa in diverse località del Piemonte allo scopo di raccogliere fondi da destinare alla cura dei suoi piccoli ospiti. Sabato 17 e domenica 18 il veterinario Massimo Vacchetta (nella foto) - fondatore, presidente e anima del Centro - sarà in Borgata Celle per una due giorni a 1600 metri ricca di iniziative: oltre alla possibilità di pranzare o cenare vegano all'Osteria L'Iero d'Eimà (info al n. 349 144.2680) , i partecipanti potranno ascoltare i racconti e le esperienze del dottor Vacchetta e osservare le stelle con un telescopio. Il "Riccio Week end" sarà occasione per portare donazioni alla Onlus cui fa capo il Centro, che aspira a diventare primo ospedale e pronto soccorso per Ricci d'Europa: «Sarò presente per raccontare un po' di storie commoventi e coinvolgenti sui ricci e per sensibilizzare le persone su un tema importante - sottolinea il veterinario, che ha raccontato la storia del Centro e della sua missione su L'Eco Extra dello scorso dicembre -: gli animali selvatici stanno pagando conseguenze devastanti per la catastrofe climatica; riceviamo tantissimi ricci anche da tutta Italia e molti sono troppo piccoli e debilitati per superare l’inverno, perché nascono da cucciolate tardive, dovute proprio al cambiamento climatico».