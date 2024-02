Volley A1 femminile, verso i playoff passaggio importante: Pinerolo fa visita a Roma

Domenica 11, Pinerolo di scena nella Capitale, ospite della Aeritalia SMI Roma per la 7° giornata di ritorno di Regular Season Serie A1 Tigotà. Entrambe le squadre arrivano da importanti affermazioni, le capitoline corsare a Bergamo e le pinelle capaci di fare lo sgambetto a Chieri nel derby. I tre punti ottenuti domenica scorsa hanno permesso alla Wash4green di conservare il sesto posto in classifica, raggiungendo quota 29, quattro in più di Roma, ottava con un punto in pù di Firenze(che riceve la corazzata Conegliano). Quello del Pala Tiziano si presenta come crocevia per i playoff, a metà del girone di ritorno. Coach Michele Marchiaro presenta la trasferta: “Roma è una sfida che ci pone di fronte l’esigenza di un ulteriore miglioramento. Andiamo a giocare in un fortino quasi inespugnato. Questa è la sfida, una sfida che stiamo interpretando in allenamento cercando, come sempre, di andare oltre i nostri limiti”. Roma conta su individualità del calibro di Bici e Melli, oltre ad avere le vele spiegate. Dal canto suo, Pinerolo alimenta anche la capacità reattiva sprigionata dopo l’infortunio di Ungureanu, una perdita pesante per le biancoblu(prossima settimana la romena sarà operata al ginocchio). Settima giornata che inizia sabato 10 alle 18, con la gara tra Vallefoglia(27 punti) e Scandicci, mentre in serata(alle 21 diretta su Raisport) si attende un succoso Allianz Vero Volley Milano-Igor Gorgonzola Novara. Quindi gli impegni domenicali,Uyba Volley Busto Arsizio-Trasportipesanti Casalmaggiore, Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Volley Bergamo 1991, Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Itas Trentino, Il Bisonte Firenze-Prosecco Doc Imoco Conegliano.