Orbassano: blitz dei Nas al san Luigi, escrementi di topo nella cucina dell'ospedale

«Abbiamo constatato la necessità di intervenire strutturalmente sugli ambienti della cucina della mensa aziendale. I locali cucina sono stati cautelativamente chiusi e il servizio è stato temporaneamente affidato a una ditta del territorio, in modo tale da evitare qualsiasi interruzione del servizio pasti per pazienti e dipendenti»: queste le parole della direzione dell’ospedale san Luigi di Orbassano dopo l’ispezione, avvenuta nella giornata di martedì, da parte dei carabinieri del Nas, Nucleo antisofisticazione dei Carabinieri e del Sian, Servizio di Igiene degli alimenti e nutrizione dell’AslTo3.

Controlli, avvenuti dopo una segnalazione, a seguito dei quali sarebbero stati rinvenuti escrementi di topo nella cucina dell'ospedale.

«Il San Luigi – commenta la direzione del nosocomio - è uno dei tre ospedali in Piemonte con personale dipendente dell’azienda. I provvedimenti presi sono necessari per garantire la sicurezza dei degenti e del personale dipendente. L’entità dei lavori necessari è in corso di valutazione».