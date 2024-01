Anche il sindaco di Piossasco all’incontro in Regione sulle aziende in crisi

Anche i sindaci di Collegno, Francesco Casciano, e Piossasco, Pasquale Giuliano, hanno partecipato ieri mattina al Consiglio Regionale aperto sulle crisi industriali in corso. "Come rappresentanti dei Comuni dell'area metropolitana torinese, - dichiarano i Primi cittadini - cuore produttivo e manufatturiero del Piemonte ma anche epicentro delle crisi dall'automotive e del settore del "bianco" - chiediamo con urgenza un piano straordinario che si componga attraverso la concertazione. Davanti agli indicatori economici, industriali e agli scenari previsti e prevedibili". In particolare si chiede che la Regione Piemonte contratti con il Governo nazionale misure specifiche per questa particolare situazione da unire alla concentrazione dei fondi europei ordinari e straordinari, PNRR e GOL, statali e locali, puntando su alcuni driver strategici condivisi. "Senza una pianificazione industriale fortemente intenzionale - proseguono Giuliano e Casciano - capace di difendere alcuni asset, co-programmare e sostenere gli ecosistemi innovativi saremo travolti dagli eventi. Il Piemonte e l'area metropolitana torinese hanno la storia, le capacità, il sapere e il saper fare per aprire una nuova stagione di rilancio produttivo e manufatturiero di nuova generazione. Ai Comuni si rivolgono i lavoratori delle aziende in crisi per cercare sostegno ma soprattutto nuove opportunità. Noi siamo pronti a fare la nostra parte senza se e senza ma".