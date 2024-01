Elezioni regionali: nel centrodestra scatta il gioco delle coppie

Ancora non si sa quando andremo a votare per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del nuovo Presidente, ma per quanto riguarda le candidature chi ambisce ad avere un posto in lista e chance di elezione si sta già muovendo.

In ambito locale, nel centrodestra pinerolese, per ora a venire allo scoperto sono state due candidature al femminile. Candidature favorite dalla modifica alla legge elettorale ratificata lo scorso anno riguardante la rappresentatività di genere nelle liste per cui i cui nessun sesso potrà essere rappresentato per più del 60% del totale dei candidati. Inoltre si dà la possibilità agli elettori di indicare due preferenze anziché una, a patto che si tratti di un maschio e di una femmina. Una norma che ha dato subito vita ai cosiddetti ticket o abbinamenti tra candidati di diverso sesso. Così sono annunciate le candidature di Alessandra Binzoni (in accoppiata con l'assessore regionale di Fratelli d'Italia Maurizio Marrone) e di (non ancora ufficiale) Marina Bordese (in abbinamento con il consigliere di FDI Davide Nicco). Le due hanno come grandi elettori i rispettivi compagni. Nell'ordine: Chicco Genevesio, imprenditore covourese, presidente di CNA Commercio e il sindaco di Villafranca, Agostino Bottano. Entrambi esponenti di Fratelli d'Italia naturalmente.. Strategie che certo mal si conciliano con lo spirito della legge che dovrebbe semplicemente garantire la la rappresentanza femminile in politica e non farne un semplice strumento di consenso a favore degli esponenti politici uomini.