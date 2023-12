Manutenzione dei fiumi: sette interventi finanziati nel Pinerolese

Nei giorni scorsi la Regione Piemonte ha approvato finanziamento di 91 progetti di manutenzione idraulica per i Comuni piemontesi per gli anni 2024 e 2025. Con un budget di 1,5 milioni di euro all’anno <<l'iniziativa mira a affrontare questioni critiche su interventi di manutenzione dei corsi d’acqua demaniali di competenza regionale>>. Il piano approvato include 91 interventi per un totale di 3 milioni euro, per una media di 32 mila euro a intervento.

In provincia di Torino sono stati finanziati 10 interventi per un totale di 595 mila euro; nel Cuneese 585 mila euro per 23 interventi.

<<La decisione - commenta il governatore Alberto Cirio - riflette il nostro impegno per garantire la sicurezza e la sostenibilità dei corsi d’acqua regionali, agendo in prevenzione>>. <<L'importanza di una pianificazione attenta - aggiungel’assessore alla difesa del suolo e opere pubbliche Marco Gabusi - garantisce una maggior sicurezza durante eventi metereologici impetuosi come quelli degli ultimi anni, tutelando sia l'ambiente che soprattutto il benessere della nostra comunità>>.

Nel Pinerolese è stato assegnato un totale di 285 mila euro per 7 interventi, quasi tutti nelle valli Po e Infernotto.

A Barge 60 mila euro per la manutenzione idraulica di due corsi d’acqua. A Revello, Ostana e Paesana 15 mila euro ciascuno.

Al Comune di Trana sono stati assegnati 60 mila euro per la manutenzione del Sangone nella tratta tra le località Molino e Rivafredda.

L’intervento più corposo finanziato nel Pinerolese è quello del Comune di Cavour, a cui sono stati assegnati 120 mila euro (48 mila nel 2024 e 72 mila nel 2025) per la manutenzione e le difese spondali del rio Marrone in corrispondenza di via Peschere.

Nella foto: un intervento sul rio Marrone nel Comune di Bibiana. Foto Falco