A Prarostino la Pro Loco si riunisce per tentare di salvare l'associazione

A 14 mesi dalle dimissioni del presidente Omar Riccardi, questo pomeriggio i soci della Pro Prarostino si riuniranno per eleggere il nuovo direttivo. L’appuntamento è alle 16 alla Pista Coperta, con l’intervento di presidente Pro Loco e Dirigenti Unpli Piemonte. Seguirà la relazione sociale a cura del presidente uscente Riccardi, che esporrà anche il rendimento economico dell’associazione. Infine, sarà tempo di elezioni: se ci saranno candidati, i soci già tesseratisi nel corso del 2023 e quelli che vorranno associarsi nelle due ore precedenti l’assemblea potranno votare il consiglio direttivo che resterà in carica fino al 2026.

Questa sera, alle 21,15, si terrà invece - in seconda convocazione - il Consiglio comunale: convocato per la serata di ieri per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio non ha infatti potuto riunirsi per mancanza del numero legale. Assenti i consiglieri di minoranza Luciano Nocera e Matteo Cassetta e il consigliere di maggioranza Federico Bombonato.