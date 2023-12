L'atmosfera del Natale a San Germano e Villar Perosa nel fine settimana

SAN GERMANO: MERCATINO E FESTA SOTTO L'ALBERO

Oggi il clima natalizio invade San Germano Chisone. Al Palazzetto, fino alle 18, ci saranno i Mercatini di Natale. Nel pomeriggio, l’Associazione Mensa offrirà la merenda e dalle 15, la biblioteca si occuperà dei piccoli con giochi di una volta, in legno e giocoleria. Inoltre Monica Ghigo terrà il suo spettacolo interattivo “Fantasia: la fata folletto”, con danze e attività manuali.

In piazza XX Settembre La Sportiva organizzerà la “Festa sotto l’albero” in collaborazione con l’Avis, offrendo cioccolata, vin brulé e panettone. Sempre durante il pomeriggio ci sarà l’arrivo di Babbo Natale mentre, dalle 20,30, suonerà la Banda Musicale di San Germano.

DOMENICA NATALE NEL PARCO A VILLAR PEROSA

Domani, domenica 17 dicembre "Natale nel parco" porta lo spirito delle feste a Villar Perosa. Il mercatino è organizzato dalla Pro Loco guidata dal presidente Mark Collet con il patrocinio del Comune di Villar Perosa. Tra gli alberi e i vialetti del parco 'Giovanni Agnelli', alle spalle del Cinema delle valli, lungo viale Pertini, a partire dalle 10 del mattino ci saranno le bancarelle e gli stand di associazioni e hobbisti con i prodotti in tema natalizio accompagnati da numerosi intrattenimenti.

Le associazioni villaresi serviranno cioccolata calda, vin brulé e dolcetti. I più piccoli potranno fare una passeggiata sul dorso di un pony. Ci saranno anche il truccabimbi e il giocoliere Willo con le bolle di sapone e giochi per i bambini.

La musica sarà garantita dalla presenza della banda del Corpo musicale di Villar Perosa, dell'orchestra Dante e Franca e di Manuel Lerda. Il pranzo sarà servito alle 12,30 a cura della Pro Loco nella sala 'Ribetto' a 10 euro (antipasto, primo, dolce, bevanda).

Alle 17,30 al cinema sarà proiettato il film 'La bella e la bestia' con ingresso gratuito a cura di Piemonte Movie. Nel parco ci sarà anche Babbo Natale impegnato a distribuire giochi per i bambini.

Completano il programma le visite guidate al Museo del Cuscinetto (solo mattino) ai rifugi antiaerei (solo mattino) e alla mostra fotografica dedicata all'Avvocato Agnelli presso la Finestra sulle valli.

Nell'occasione è prevista l'apertura natalizia dei negozi di Villar Perosa con le vetrine dipinte e l'esposizione delle opere natalizie della scuola dell'infanzia e primaria. Per le ultime prenotazioni dei banchetti gli espositori possono telefonare a Mark Collet al 340 615.8736 entro giovedì 14 dicembre. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà dentro la struttura della Finestra sulle valli e non ci sarà il servizio pranzo. Allo stesso numero si può prenotare il pranzo per gli anziani, familiari e simpatizzanti in programma per il 6 gennaio.

X MEMORIAL MASTRONARDI

In programma alle 10 del mattino c'è anche l'atletica, con il 10º Memorial 'A. Mastronardi': corsa e camminata per tutti organizzate dal Gs E. Agnelli (per iscrizioni chiam are Gerardo al 347 863.3709). Il ricavato delle iscrizioni andrà in beneficenza. L'evento è organizzato con l'associazione missionaria Cuore Aperto Onlus con la collaborazione di numerose attività commerciali e associazioni villaresi. Pacco gara per i primi 200 iscritti.