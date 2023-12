Volley A1 femminile, ancora Cremona Felix: Pinerolo non dà scampo a Casalmaggiore e vola

Pala Radi di Cremona ancora espugnato, questa volta non c’è di mezzo la conquista di punti pesanti per la salvezza, quanto il successo che permette alle “pinelle” il raggiungimento del quinto posto momentaneo(domani Chieri va a Firenze contro il Bisonte) e la dimostrazione di quanto questa Wash4green Pinerolo stia alzando decisamente l’asticella. Del resto, la prospettiva di partecipazione alla Coppa Italia è diventata realtà. Il gruppo plasmato ad inizio anno è maturo, ben amalgamato tra atlete di rango ed emergenti o conferme, sospinto dalle vele spiegate delle sei vittorie, quattro piene e due al tie-break. Le biancoblu vincono nettamente e con autorevolezza la gara, realizzando ben 10 punti a muro, quattro ace. Pesano, eccome, i 15 punti realizzati dalla top scorer Adelina Ungureanu e raggiunge la doppia cifra anche Nemeth con 11(Polder e Sorokaite 8, Akrari 7 non fanno mancare il loro apporto). A braccetto delle locali fino al 10-10, le ospiti sono brave a sfruttare il contributo di Sorokaite e Nemeth, aumentando il divario ad un 15-22 incoraggiante, che prepara il 18-25 sinonimo di primo set vinto dalle ragazze di Marchiaro, Nel secondo parziale, sembrano esserci i presupposti per un nuovo allungo pinerolese, 13-17 però rintuzzato. L’attacco vincente di Ungureanu produce un doppio vantaggio di 20-22, con due muri Wash4green dispone di due palle set fino a quando il muro di Polder fa gioire i tifosi biancoblu tornati a Cremona. Due errori di Casalmaggiore in ricezione fanno passare dal 7-7 al +2 pinerolese, con successivo decimo muro di squadra a propiziare il 9-12. Pinerolo sa anche di dover sfruttare l’inerzia positiva, al cospetto di una squadra che pure era riuscita a condurre al tie break MIlano. Come nel parziale precedente, le giocatrici di Musso riescono in un colpo di reni, coronato dal 21-25 firmato dai punti di Sorokaite ed Akrari. Finisce 0-3 con parziali di 18-25, 23-25 e 21-25: ottimo viatico per la sfida interna di Villafranca Piemonte contro "Sua Maestà" Conegliano.