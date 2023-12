Orbassano: maxi esercitazione antiterrorismo dei carabinieri nel Centro ricerche di Stellantis

Maxi esercitazione, quella effettuata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino presso il Centro Ricerche di Stellantis a Orbassano. Lo scenario, con assetti antiterrorismo, è stato simulato in orario serale e notturno e prevedeva una complessa azione criminale: un malvivente, con l’obiettivo di sottrarre materiale sensibile sull’attività di ricerca, una volta sorpreso ha reagito in modo violento, accoltellando un manager del Centro e tenendo in ostaggio alcuni colleghi.

L'esercitazione ha coinvolto diverse unità specializzate: gli uomini del Primo Intervento (API) del Nucleo Radiomobile di Torino e la Squadre operative di Supporto (SOS) del primo Reggimento Carabinieri "Piemonte". Si tratta di unità caratterizzate da spiccato dinamismo e versatilità operativa, in grado di interrompere e contenere la minaccia, anche di natura terroristica. Uomini chiamate a fronteggiare situazioni ad alto rischio con capacità di raggiungere l’obiettivo con massima efficacia.

L'intervento ha visto la partecipazione di negoziatori, artificieri antisabotaggio, unità cinofile unitamente ai militari del Nucleo Radiomobile e della Compagnia di Moncalieri con la supervisione della Sezione Negoziazione e Consulenza Operativa del G.I.S. (Gruppo di Intervento Speciale).

Durante la simulazione, gli operatori hanno dovuto affrontare un sequestratore armato, liberare gli ostaggi e gestire un ordigno nascosto.

Le operazioni si sono concluse con la pronta risoluzione della situazione di crisi. Il cane antiesplosivo “Carlos” del Nucleo Cinofili di Volpiano ha individuato il finto ordigno nascosto, che è stato successivamente disinnescato dagli artificieri antisabotaggio.