Volley serie A1 femminile, grande Pinerolo: biancoblu corsare 0-3 contro Vallefoglia

Colpaccio del Pinerolo nelle Marche. Facendo anche meglio rispetto alla precedente affermazione di Firenze, le biancoblù di Marchiaro fanno loro l'intera posta in palio, infliggendo lo 0-3 ad una Megabox Vallefoglia che pure aveva raccolto fin qui molto. I Parziali in favore di una convincente Wash4green Pinerolo sono di 22-25, 18-25. Le ospiti, dedicando i tre punti all'infortunata Sofia D'Odorico(ex Vallefoglia), hanno fatto proprio anche il terzo parziale, senza mai distrarsi ed anzi allungando dal 9-9. Quindi 11-18 a fare da premessa a conclusivo 17-25. Serata in cui spicca il contributo di punti di Adelina Ungureanu(17), molto bene anche Akrari e la convincente Nemeth, nel contesto di una prova corale di compattezza, di aggressività e precisione in attacco. Il miglior modo per fare un balzo in avanti in classifica, aspettando mercoledì 1 novembre Busto Arsizio.