Rivalta: "Serre dEstate", tre giorni di eventi nel vivaio di via Roma

Tutto pronto per la seconda edizione di “Serre dEstate”, rassegna organizzata da libreria Binaria e dalla comunità famiglie "Il filo d'erba" in programma da oggi, giovedì 29, a sabato 1 luglio negli spazi verdi del vivaio di via Roma 9 a Rivalta. Tre giorni intensi, ricchi di appuntamenti che seguiranno il filo conduttore “Evoluzione, involuzione, rivoluzione”. Questo il tema degli eventi letterari, musicali, teatrali ma anche di laboratori e spettacoli. Si comincia domani, giovedì 29 alle 18, con la giornalista Cristina Carpinelli che parlerà di disabilità e fragilità sociale, alle 18,30 spettacolo teatrale con “Le Luci della Rivalta”, alle 19 la filosofa Valentina Pazè interverrà sul tema “Libertà in vendita”. Alle 21,30 “Ufo 78”, con l’autore del libro Wu Ming interviene Filo Sottile. Venerdì 30 alle 18 appuntamento con “Cibo che fa comunità: rivoluzione agroecologiche”; dalle 18 Giochi di strada a cura di Filo educativo; alle 19 “Revolution!” con Gigi Giancursi mentre alle 21,30 “Le donne e la scienza: monologo quantistico” con Gabriella Greison. Sabato 1 dalle 9,30 passeggiata lungo il Sangone con Gabriele Volpato, dalle 10 letture e laboratori per bambini al castello, dalle 17 giochi da da tavolo con Perludo. Alle 17,30 “La guerra invisibile” di Maurizio Pagliassotti, alle 19 tocca a Francesca Grazioli, autrice del “Capitalismo carnivoro”. Alle 21,30 Angelo D’Orsi parla di “Gramsci e la rivoluzione”. Tutte le sere alle 20 cena a cura della Pro Loco, oltre a banchetti dell’usato e prodotti locali.