Volley A1 feminile, Pinerolo si regala una numero 1: Indre Sorokaite

Esperienza, personalità da vendere, predisposizione a centrare grandi traguardi. E la garanzia assoluta dal punto di vista tecnico ed agonistico. Tutte qualità che Indre Sorokaite porta in dote all’Unionvolley Pinerolo, società che mette a segno un (ennesimo) colpo mercato a testimonianza delle forti ambizioni, con il terzo ingaggio in due settimane di una atleta nell’orbita della Nazionale, dopo Carlotta Cambi e Sofia D’Odorico. Adesso lo “starting six” è composto, nel quadro di una campagna acquisti mirata a fornire a coach Marchiaro diverse soluzioni d’organico. L’opposto Sorokaite, che dalla nativa Lituania si trasferì in Italia da ragazzina per coltivare i sogni sotto rete diventati realtà, disputò i primi tornei senior la B2 con Montesilvano e l’A2 con Castelfidardo. La 34enne di Kaunas, naturalizzata italiana nel 2013, ha all’attivo un palmares da primattrice, comprendente due Champions League (ed una Coppa Italia)con Bergamo, la promozione nella massima serie con Chieri, le esperienze all’estero con la giapponese Denso Airybees, prima di far ritorno in Italia, a Piacenza, dove conquista la prima Supercoppa Italiana. Il secondo trofeo Sorokaite lo ha alzato al cielo anche in maglia Imoco Conegliano, aggiudicandosi con il club veneto Mondiale di Club 2019, e Coppa Italia 2019-2020. Dopo una nuova parentesi giapponese, per la giocatrice con la maglia numero 1 ecco Firenze e la vicina Scandicci: alla Savino Del Bene sono arrivati due allori europei, in Challenge Cup 2021-2022 e in Coppa Cev 2022-2023. Sorella del cestista Paulius Sorokaite, tifosissima della grande realtà del basket europeo chiamata Zalgiris Kaunas, Indre ha conquistato in maglia azzurra l’argento al World Grand Prix 2017 ed il bronzo all’Europeo 2019.