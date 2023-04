La Fabbrica del Villaggio vince a Roma il premio "Film Impresa" area Doc

Il cortometraggio sulla storia industriale di Villar Perosa "La fabbrica del villaggio" di Paolo Casalis, Alessandro Gaido e Stefano Scarafia, prodotto dall'associazione Piemonte Movie, ha vinto il premio "Film Impresa" nella sezione "Area Doc", assegnato oggi a Roma. «Una vittoria di comunità» commenta a caldo Gaido, presidente di Piemonte Movie.

Il 'corto' di 18 minuti e 44 secondi, riguarda la storia del rapporto tra Villar Perosa, la fabbrica ex Skf e la famiglia Agnelli. In sostanza, la storia industriale del paese della Val Chisone. Tra i testimoni ci sono quadri Skf, operai, ex impiegati: «Abbiamo cercato di toccare tutti i settori e le classi sociali interessate, ci sono le voci più aziendaliste e quelle più sindacalizzate, c'è un equilibrio tra tutte le sfaccettature ».

Il premio "Film Impresa", quest'anno alla prima edizione, è stato istituito da Unindustria, l'Unione degli Industriali e delle Imprese del Lazio. «È una manifestazione prestigiosa, ci sono nomi importanti tra giuria, madrine e padrini» commenta Alessandro Gaido di Piemonte Movie, l'associazione che gestisce il cinema delle Valli di Villar Perosa.

Il cortometraggio è stato in realtà un lavoro di squadra tra i due registi documentaristi, Scarafia e Casalis, autori principalmente di fotografia e riprese, Gaido, autore di soggetto e sceneggiatura, e i partecipanti al corso che era stato finanziato dal bando Prossimi della fondazione TIME 2 della Lavazza.

«Eravamo stati selezionati con altre realtà del Piemonte - ricapitola Gaido -. Il bando prevedeva un corso di cinema che producesse proprio uno staff che venisse a lavorar con noi alla realizzazione di un documentario su Villar Perosa».

I partecipanti hanno seguito le lezioni e hanno costituito la squadra: «Lo scopo era insegnare loro come realizzare un documentario sul territorio locale. Erano quasi tutti ragazzi giovani, ma non solo. Hanno seguito tutta la produzione del film, che erano sempre presenti alle riprese, hanno contribuito a fare la ricerca dei testimoni sul terriotorio, alcuni hanno collaborato alla parte video e audio ».