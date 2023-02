Hockey ghiaccio Ihl, la Valpe chiude con un netto successo casalingo su Valdifiemme

La Valpe chiude la sua stagione di Ihl facendo un dispiacere al Valdifiemme nell'ultima di Qualification round, occasione per i Torresi di dimostrare il cambio di passo prodotto in febbraio nella seconda fase, pur senza approdare ai playoff. Risultato conclusivo 7-3. Tornata al "Cotta" dopo aver portato Como all'overtime, poi vinto dagli ospiti, la truppa biancorossa ha saputo ribaltare con un bell'uno-due ravvicinatissimo(Martina e Pozzi in goal nel giro di appena 39" ad inizio secondo drittel)il vantaggio trentino. Poi sono saliti in cattedra i 18enni Beccaria e Kobikov, il primo siglando il 3-1 e l'ucraino portando i suoi sul 4-2 con cui terminava la seconda frazione. Inizio di terzo periodo tutto all'insegna di capitan Salvai, autore di una doppietta. Terza rete giallonera e quindi sul finire settimo sigillo del preciso Morel, che fissava lo score definitivo di una gara giocata con carattere e dinamismo dai locali.