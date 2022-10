Volley serie A1 femminile, il giorno dello storico esordio casalingo: Wash4green Pinerolo attende Novara a Villafranca

Pinerolo va in campagna e nessuno a Villafranca Piemonte se ne abbia a male. Anzi, il giorno del debutto casalingo della Wash4green si annuncia pieno d’attesa fremente, come indica l’interesse dei sostenitori della formazione cittadina neopromossa in A1. Sono 1500 i posti da riempire al Pala Bus Company, impianto per il quale è stata triplicata la capienza, dopo un'annata promozione disputata proprio nel comune in riva al Po. Mercoledì 26 ottobre, ore 20,30. Giorno e ora di inizio di una sfida storica per lo sport di Pinerolo città e territoriale, da far tremare i polsi, considerando la caratura assoluta dell’avversaria Novara, anche se le pinerolesi fanno leva sull’entusiasmo e non solo.

Coach Marchiaro: «asticella alzata»

Spiega coach Marchiaro: « Come tutti abbiamo poco tempo per preparare una partita molto complicata e quindi inevitabilmente ci siamo concentrati molto su di noi partendo dalle cose positive, da un bellissimo terzo set. Ora il nostro compito è quello di cercare di dare continuità perché il livello dei nostri avversari ci ha portato immediatamente ad alzare l’asticella del nostro gioco. Abbiamo già fatto una giornata di allenamento dove ho notato un salto di mentalità. Sarà un’altra partita durissima ma noi continuiamo il nostro percorso che prevede prima di tutto di riportare in condizione tutta la rosa».

Mercoledì con sei partite

Nelle sei partite, tutte alle 20.30, Pinerolo e Macerata festeggeranno l’esordio casalingo in Serie A1 ospitando Novara e Perugia, Vallefoglia e Milano (Vero Monza)viaggeranno per incontrare Scandicci e Casalmaggiore mentre Bergamo accoglie Firenze e in diretta su Sky Sport Arena andrà in onda il big match tra Busto Arsizio e Conegliano. Giovedì l’ultimo confronto, in diretta Rai Sport, con il derby piemontese tra Cuneo e Chieri. Tiene alta la guardia per le novaresi la palleggiatrice Battistoni: “A Pinerolo (diciamo a Villafranca, ndr)mi aspetto un’altra partita tosta. Con Macerata siamo state brave a renderla facile noi, mettendola subito in discesa con il giusto atteggiamento aggressivo e concentrato. Avremo di fronte un avversario alla sua prima partita in casa in Serie A1 e che vorrà ottenere il massimo davanti al proprio pubblico”. Il roster del Novara si presenta da solo: spiccano Karakurt e l’americana Mckenzie, oltre al trio italiano Chirichella-Bosetti-Danesi appena rientrato dal mondiale.





Biglietti:

https://www.liveticket.it/unionvolleypinerolo