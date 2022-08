La Regione revoca lo stato di massima pericolosità per incendi

La Regione Piemonte ha revocato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire da domani, 18 agosto, su tutto il territorio regionale. Il provvedimento è la diretta conseguenza dell’evoluzione meteorologica in atto e prevista e del conseguente bollettino previsionale del rischio, emesso dal centro funzionale di Arpa Piemonte. Nonostante non sussistano più le condizioni estreme di rischio che avevano portato all’emanazione della massima pericolosità, il problema della siccità non si può considerare risolto e va mantenuto alto il livello di attenzione.