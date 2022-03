Hockey ghiaccio Ihl1, semifinale playoff: Valpe cerca riscatto in Veneto

Valpe in viaggio per il Veneto, dove sabato alle 18 incontra l’Hc Cadore nella gara 2 di semifinale. Il gruppo allenato da Dino Grossi ha trascorso la settimana lavorando duro per l’obiettivo di approdare alla “bella”, dopo il colpaccio riuscito ai bellunesi sette giorni orsono. Il 3-4 ospite al supplementare è un risultato inatteso se si guarda alla caratura dei torresi, consapevoli però della forza avversaria che hanno sperimentato già in seconda fase di regular season. Le insidie del playoff sono note alla motivata Valpe, che s’impose a Pieve di Cadore nel ritorno di Master Round. Ora si tratta di smaltire pienamente le scorie della delusione per la clamorosa rimonta valsa il successo al Cadore, maturata con il pareggio (3-3) a 48” dal termine del terzo drittel, premessa al decisivo goal dopo soli 12” di overtime, siglato da Giorgio Talamini. Le ambizioni della Bulldogs, al vaglio del campo, sono giustificate dalla bontà dell’organico, dal cammino complessivo nell’arco della stagione, dallo spirito di squadra che rappresenta un marchio di fabbrica dei biancorossi valligiani. Ancor più equilibrato anche il primo atto dell’altra semifinale: Pinè ha dovuto ricorrere ai rigori per avere la meglio del Feltreghiaccio, che riceve i trentini sabato 19 alle 20,30. Sfida apertissima.