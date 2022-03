Hockey inline, sabato sera al Filatoio di Torre: in serie B clou tra Old Style e Tergeste

Ecco il richiamo del vecchio, caro Filatoio, teatro delle gare interne di serie B hockey inline. Sabato sera a Torre Pellice, ore 20,45, gara di spicco tra gli Old Style ed il Tergeste Tigers capolista. I gialloneri valligiani affrontano senza sudditanza la gara, sia perché all’andata in Friuli persero solo di misura e sia per gli importanti nuovi innesti. Dopo aver disputato l’intera annata in Ihl con il Varese, ecco Federico Cordin, attaccante che non necessita di presentazioni, quindi tra i pali è arrivato il forte goalie della nazionale Andrè Guichardaz.