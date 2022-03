Sci Alpino, presentati i campionati italiani assoluti: a Sestriere dal 25 al 27 marzo

Tornano nelle Valli Olimpiche, dal 22 al 25 marzo 2022, i Campionati Italiani Assoluti di Sci Alpino. Rassegna presentata oggi presso la Regione Piemonte, vedrà prima coinvolta Bardonecchia, per lo svolgimento di tre gare per le discipline veloci(il 23 discesa libera) quindi Super G e Combinata. Sulle piste della Vialattea, a Sestriere, un lotto prestigioso di concorrenti si contenderà il titolo nazionale nelle discipline tecniche – slalom gigante e slalom – femminile e maschile. Sarà lo Sporting Club Sestrieres, con il patrocinio del Comune di Sestriere, ad occuparsi dell’organizzazione dell’evento in programma dal 25 al 27 marzo 2022.

D'assoluta garanzia il campo di competizione, vale a dire la Kandahar Giovanni A. Agnelli, storica pista del Colle che è stata teatro di innumerevoli gare di Coppa del Mondo, dei Campionati Mondiali di Sestriere ’97 e delle Olimpiadi di Torino 2006. Al Colle slalom gigante maschile, in programma per venerdì 25 marzo. Il 26 tocca allo slalom gigante femminile, domenica 27 i Campionati Italiani Assoluti si concluderanno con le due gare di slalom, maschile e femminile, domenica 27 marzo. La manifestazione è compresa nel ricco calendario regionale di eventi sportivi nato per celebrare la vittoria del titolo di Regione Europa dello Sport assegnato da Aces Europe al Piemonte. «La storia dello sci è strettamente connessa con quella di queste montagne. Nel corso del tempo il Piemonte è stato capace di dimostrare una capacità organizzativa senza eguali e questi campionati ne sono l’ennesima prova - afferma Fabrizio Ricca, assessore regionale allo Sport -. I Campionati Italiani Assoluti di Sci Alpino saranno un evento di grande agonismo che si inserisce in un anno che la nostra regione ha voluto dedicare allo sport”. Piena soddisfazione per l'arrivo degli Assoluti anche da parte di Pietro Blengini, presidente del Comitato FISI Alpi Occidentali, il quale mette in evidenza l'importante bagaglio organizzativo, al pari di Pietro Marocco vicepresidente Federazione Italiana Sport Invernali. E i comuni ospitanti? «Credo sia un momento significativo per vedere all’opera gli atleti azzurri che si sono distinti in Coppa del Mondo e alle Olimpiadi insieme a tanti giovani che speriamo possano seguire le loro orme - spiega Gianni Poncet, sindaco di Sestriere -. Quest’anno festeggiamo i 90 anni dalla nascita della stazione turistica alpina di Sestriere, una ricorrenza che siamo felici di condividere in occasione di quest’evento e anche il prossimo dicembre, con il ritorno della Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile a Sestriere».