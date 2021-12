Hockey ghiaccio Ihl1, Valpe in cerca di pronto riscatto nel big match a Bolzano

La Valpe cerca il pronto riscatto nella trasferta bolzanina al Palaonda. Si tratta del big match in Ihl1, in programma alle 20,30, tra Bolzano/Trento, prima classificata della stagione regolare girone est, e Bulldogs Valpellice. I Torresi, dominatori incontrastati della prima fase, sono incappati in una serata negativa a Pine', mercoledì 8, atto iniziale del Master Master Round. Dopo il 3-1 in Trentino, Valpe in Alto Adige senza condizionamenti eccessivi, pur sapendo che Bolzano/Trento(impostosi 3-1 contro Milano Bears)in caso di vittoria salirebbe a +6 sugli uomini di Grossi, determinati a dare una risposta in termini di risultato e gioco. Nella grande arena sportiva, che ha ospitato venerdì sera il match casalingo di Icehl tra Bolzano e Vienna, la Bulldogs tiene in giusta considerazione i rivali. Presto parlare di un possibile anticipo di finale promozione, ma la gara è un primo bivio di stagione. Nel gennaio 2021 Bolzano/Trento espugnò il "Cotta Morandini".