Domenica 14 con la Maratona, la Mezza per la Ricerca parte dall'Irrc di Candiolo

Riecco dopo due anni di assenza la Maratona di Torino, in programma domenica 14 lungo un percorso rinnovato che comprende il passaggio a Nichelino ed alla suggestiva Palazzina di Caccia a Stupinigi, prima di raggiungere la Fondazione per la Ricerca sul Cancro di Candiolo, orgoglio della Regione Piemonte, celebrandone i 35 anni di attività. Questa TFast-42K prenderà il via alle 9 dal Valentino e si concluderà sempre nel centralissimo polmone verde della Città di Torino. Attesi al via oltre 1500 concorrenti, a comporre un mix tra agonisti ed amatori. Alla Maratona è abbinata la mezza maratona di 21 km, il cui via verrà dato all’interno dell’Istituto di Candiolo alle 10.30: Team Marathon devolverà 5 euro di ogni iscrizione alla Fondazione. Traguardo sempre al Valentino.

IL PERCORSO

La maratona tocca oltre al Capoluogo i Comuni di Moncalieri, Beinasco, Nichelino per poi rientrare nel territorio del Comune di Torino in corso Unione Sovietica (carreggiata laterale est) subito dopo via dei Cacciatori (Nichelino) provenendo dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi, per poi svoltare in strada Castello di Mirafiori, via Artom, via Pio VII, via Giordano Bruno, via Arduino, via Zino Zini (carreggiata ovest), corso Caio Plinio, via Passo Buole, via Vinovo, via Ventimiglia sino al Palavela dove la corsa entrerà nell'area parcheggio e nei giardini Giuseppe Levi, fiancheggerà la Fontana Luminosa di Italia 61 e imboccherà la passerella su corso Unità d'Italia per poi entrare nel parco del Fiume Po dal quale non uscirà fino all’arrivo.