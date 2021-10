Sestriere presenta la stagione invernale alla Fiera del Tartufo Bianco d’Alba

Il 4 dicembre inizia la stagione sciistica invernale 2021-2022 sulle montagne olimpiche. Per quella data Vialattea è pronta a riaprire piste e impianti da sci con le necessarie condizioni di innevamento e sicurezza. E domenica 24 ottobre il Comune di Sestriere presenta la stagione turistica ad Alba, nella cornice della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.

LA RIPARTENZA

«Grande è la determinazione nel riprendere il cammino sospeso, da marzo 2020, per l’arrivo della pandemia che ha lasciato tutti gli sciatori a casa per l’intera passata stagione in seguito al divieto del governo ad aprire piste e impianti di risalita» comunica il Comune di Sestriere. Adesso però è tempo di ripartire, nel rispetto delle regole.

La presentazione di domenica 24 ottobre ad Alba è in programma alle ore 15.00 nella Sala Fenoglio del Cortile della Maddalena.

«Il mercato turistico è pronto a tornare ad investire sulla neve»: è quanto sarebbe emerso a giudicare dall'ampia partecipazione di tour operator all'edizione 2021 del TTG di Rimini dove Sestriere era presente assieme al Consorzio Turistico Via Lattea con uno stand accanto a quello della Regione Piemonte. Particolarmente apprezzate, riferisce il Consorzio, le promozioni, Free Ski e Hotel/Residence più skipass che prevedono condizioni vantaggiose per soggiorni pluri giornalieri in prestigiose strutture ricettive di Sestriere dintorni.

«Dopo aver catalizzato l’attenzione degli operatori di settore al TTG di Rimini – spiega il sindaco di Sestriere, Gianni Poncet – siamo davvero contenti di essere ospiti di un appuntamento così prestigioso. Sestriere sarà al centro di una giornata speciale nel contesto della Fiera del Tartufo Bianco di Alba, una vetrina importante per condividere viaggi, emozioni ed esperienze di un Piemonte tutto da scoprire grazie anche a sinergie e collaborazioni tra i suoi territori».