Ciclismo, domenica da San Secondo a San Maurizio di Pinerolo: sfida Allievi

Domenica 10 ottobre, nel Pinerolese, appuntamento con la Coppa d’Autunno riservata alla categoria Allievi, nell’ambito di una confortante e rinnovata attenzione territoriale al ciclismo giovanile(domenica 17 toccherà ai giovanissimi in quel di Osasco). Partenza alle 14 da San Secondo di Pinerolo, che ospita un anello non privo di ondulazioni da ripetere nove volte, quindi avvincente gran finale sul piazzale di San Maurizio, in capo alla selettiva erta affrontata dal versante di via Tosel. Un “muro” che potrebbe delineare in assoluto le gerarchie, al termine di 70,5 km di gara. Alla manifestazione, organizzata da Gsr Alpina, prenderanno il via concorrenti che hanno brillato nell’arco di tutto il 2021, plurivincitori come il canavesano Alessandro Perracchione (7 primi posti, quattro secondi e due terzi)e l’emiliano Filippo Omati, leader della classifica italiana di categoria con la bellezza di 5 vittorie, 7 posti d’onore e 5 terzi posti. Non si devono tralasciare altri ragazzi di ottime credenziali, è il caso del ligure Gabriele De Fabritiis, a suo agio sulle strade piemontesi e vincente anche all’Autodromo di Imola. Oltre ai piemontesi al gran completo, in lizza anche un team francese, il Vc Rochevillois(due affermazioni gli ultimi dieci giorni per Victor Lebrault), le elvetiche Mendrisio e Bellinzona, compagini di Lombardia come le orobiche Cene (Pedrini ottimo prospetto)e Sarnico(domenica scorsa a bersaglio con Alari a Telgate), Liguria con il Gs Levante (Mark Lorenzo Finn), Toscana (il quotato Donoratico), gli emiliani del Pontenure (Omati). Dalla lontana Sicilia, ecco nel Pinerolese la Multicar Amaru, con il promettente Di Prima. Arrivo previsto tra le 15,45 e le 16.