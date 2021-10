Monviso: il 5°Trofeo Mab UNESCO della Riserva Transfrontaliera va a Piasco e a la Monta

Sono stati selezionati i vincitori della quinta edizione dei Trofei MaB UNESCO Riserva Transfrontaliera del Moviso: tra i numerosi progetti partecipanti, diciassette le candidature avanzate e focalizzate sull’obiettivo del miglioramento della relazione tra uomo e natura, alla ricerca del giusto equilibrio tra un ambiente sano e un’economia locale forte, la giuria ha ritenuto più meritevoli “Custodi del suolo”, presentato dall’associazione Spazio Vitale di Piasco, e “Se retrouver en passant par les autres”, presentato dal campeggio-ristorante Camp de base de la Monta di Abriès-Ristolas. Il primo, il progetto italiano, è rivolto alla creazione di una rete i cui partecipanti si fanno promotori di un nuovo modo di vivere e lavorare nella Riserva della Biosfera, rafforzando il legame uomo-natura attraverso la diffusione alla collettività di pratiche di agroecologia rigenerativa. Il secondo, presentato dai francesi del Queyras, ha l’obiettivo di girare un video promozionale che documenti le azioni portate avanti nel camping, un articolato programma di ecosostenibilità applicata ad una struttura ricettiva che si sviluppa nel corso di ogni stagione di apertura del camping, a partire dal 2003.

I vincitori saranno premiati lunedì 18 ottobre a Guillestre, nell’ambito della giornata conclusiva della tradizionale Foire agricole de la Saint Luc, evento molto partecipato anche dagli italiani e con il quale si chiude, per consuetudine, la stagione degli scambi transfrontalieri attraverso il Colle dell’Agnello. Per favorire la realizzazione dei progetti vengono erogati mille euro ciascuno. Inoltre, i due vincitori dei Trofei MaB UNESCO 2021 potranno beneficiare di sostegno e rinforzo attraverso la messa in rete e lo scambio di esperienze tra gli attori del territorio del Monviso e della rete delle Riserve della Biosfera. Questo permetterà a entrambi di realizzare, migliorare e concludere il proprio percorso, valorizzandolo attraverso una forma di comunicazione in grado di condividere le buone pratiche e trasferirle anche ad altri territori.

Il presidente del Parco del Monviso, Dario Miretti: «I nostri trofei premiano progetti pratici e concreti, idee per lo sviluppo sostenibile che arrivano direttamente dal territorio e che hanno il pregio di essere immediatamente attuabili o già in corso di attuazione. Sono interventi magari piccoli o circoscritti a livello locale, ma ognuno di essi ha il suo grande valore nella direzione della tutela dell’ecologia. È questa la filosofia che sta alla base dell’organizzazione dei Trofei MaB UNESCO della Riserva della Biosfera del Monviso, che portiamo avanti da cinque anni in collaborazione con il Parc Naturel Régional du Queyras».

Nella foto, una finestra sul Queyras dal Colle dell'Agnello.