Volley serie A2, nelle Marche il Pinerolo va ancora al quinto set ma non corona la tenace rimonta

Questa volta il tie-break non porta fortuna al Pinerolo, rivelandosi a senso unico per le padrone di casa del Megabox Vallefoglia. In trasferta contro le pesaresi, Eurospin Ford Sara riuscito nuovamente ad approdare al quinto, dando vita ad una rimonta appassionante simile a quella che era culminata con il successo 48 ore prima a Cutrofiano. Le ragazze di Marchiaro hanno evidentemente pagato la stanchezza non essendosi in pratica allenate dopo il blitz in Salento. Megabox che ha legittimato la vittoria in un tie-break a senso unico, terminato 15 a 3. Primi due set andati alle locali, con parziali di 25/18 e 25/19. Eppure le pinerolesi non si davano per vinte conquistando il terzo parziale 28/30 e ripetendosi in una frazione sempre tiratissima, 25/27.