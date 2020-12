La neve imbianca il lunedì arancione

La prima nevicata a bassa di dicembre ha imbiancato il Piemonte in questa prima giornata in fascia arancione. Pochi centimetri di neve che non hanno provocato grandi disagi alla viabilità e che dovrebbero rimanere tali. Le previsioni infatti dicono che già nel primo pomeriggio dovrebbe ritornare il sole con un lieve rialzo delle temperature che comunque rimarranno ancora rigide. Più neve a quote più alte nelle zone di confine. Sole e freddo da domani fino a giovedì, venerdì farà ingresso una nuova perturbazione che dovrebbe portare neve anche in pianura nel weekend.

Per quanto riguarda invece le disposizione anti Covid, l'ingresso in zona arancione (che proseguirà nei giorni 29 e 30) mitiga le restrizioni dei giorni scorsi. Queste le disposizioni: è possibile spostarsi liberamente, fra le 5 e le 22, all’interno del proprio Comune, nei confini del quale è cosentito fare visita ad amici e parenti senza limiti di numero e senza presentare autocertificazione, ma è fortemente sconsigliato farlo; nel caso è tassativo osservare le regole anti covid. Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono; é consentito inoltre svolgere attività motoria entro confini del Comune dalle 5 alle 22 così come gli spostamenti per la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo con autocertificazione.

Deroghe, sempre nei giorni arancioni, a queste disposizioni per i residenti nei Comuni fino a 5.000 abitanti che tra le 5 e le 22, potranni spostarsi liberamente entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.

Oggi negozi aperti, restano chiusi invece i locali pubblici come bar e ristoranti che potranno comunque svolgere attività per asporto e consegna a domicilia secondo le modalità stabilite nel Dcpm.