Vaccinazioni antinfluenzali: al via la campagna dal 26 ottobre

Comincerà lunedì 26 ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Piemonte e potrà continuare anche oltre il mese di dicembre 2020.

Medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta potrannoeffettuare la prenotazione delle prime dosi presso qualsiasi farmacia da lunedì 5 ottobre. Gli ordini di vaccino saranno commisurati alla seduta vaccinale programmata dal singolo medico.

L’assessore regionale alla Sanità del Piemonte ricorda che

La Regione Piemonte ha provveduto fin dall’aprile scorso, all’ordinazione di un milione e 100 dosi di vaccino, vale a dire il 54 per cento delle dosi in più rispetto a quelle utilizzate l’anno scorso (700 mila), ricorda assessore regionale ala sanità piemontese, con l’intento di allargare il più possibile la platea degli utilizzatori e facilitare così l’emergere delle diagnosi covid che, appunto, potrebbero essere condizionate dai medesimi sintomi dell’influenza stagionale.

Il vaccino antinfluenzale disponibile è il Vaxigrip Tetra (inattivato tetravalente), disponibile in maggior quantità in formato monodose. La prima tranche di fornitura è di 400 mila dosi, alla quale seguiranno altre tre tranche nelle settimane de 2, del 9 e del 16 novembre.