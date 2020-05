Giaveno: caduta in un canalone, donna salvata da Vigili del fuoco e Soccorso alpino

Vigili del fuoco del comando di Torino in azione questa mattina a Giaveno per soccorrere una donna caduta in un canalone. Durante una passeggiata un'escursionista è scivolata in un profondo canalone. Il cane che era con lei ha fatto rientro a casa e allertato i famigliari. La richiesta di soccorso è giunta alla sala operativa dei Vigili del fuoco è stata agevolata dalle coordinate inviate dal cellulare della figlia. Le squadre si sono calate con una barella nel profondo burrone e con un lavoro d'equipe assieme alla squadra del Soccorso alpino hanno riportato sul sentiero la donna per affidarla alle cure dei sanitari. Sul posto la squadra "21" centrale, quella dei volontari di Giaveno, il nucleo Speleo alpino fluviale e l'elicottero drago del reparto volo Piemonte.