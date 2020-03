Donazioni all'AslTO 3: sostegno alla sanità del territorio

In questi giorni, l'Azienda sanitaria TO 3, sta ricevendo numerose richieste e donazioni da persone e associazioni (anche sportive, come l'Accademia Scherma di Pinerolo) che vogliono dare il proprio aiuto attraverso donazioni per affrontare l’emergenza del nuovo Coronavirus. «In questo momento anche un piccolo contributo può essere importante per sostenere concretamente chi è in prima linea a difendere il bene di tutti. Ringraziamo di cuore fin da ora tutti coloro che vorranno fornire il proprio sostegno», è la sentita risposta dell'ASL To 3, che ha aperto un conto corrente a cui possono essere effettuate donazioni.

Gli estremi per la donazione sono:IBAN: IT69Q0306930870100000309310 Codice SWIFT: BCITITMM. Il bonifico va intestato all’Asl To3, indicando nella causale "Donazione Covid-19", con cognome, nome e codice fiscale del benefattore.

Per eventuali donazioni di materiale e/o attrezzature, è invece possibile contattare la segreteria della Direzione Generale Asl To3 al numero di telefono 011 4017.230.

Anche la Regione ha aperto un conto corrente per chi vuole sostenere il sistema sanitario piemontese con una donazione. In questo caso il conto corrente è intestato alla Regione Piemonte presso Unicredit Group. IBAN: IT29H0200801152000100689275, causale “Regione Piemonte-Sostegno emergenza Coronavirus”.