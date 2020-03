L'appello a donare sangue è stato raccolto dai donatori, cessata l'emergenza in Piemonte

L'appello a donare sangue in Piemonte è stato raccolto e la situazione delle scorte è ora tornata sotto controllo. La disponiblità di sangue all'ospedale di PInerolo in queste settimane di emergenza da Coronavirus non ha mai toccato livello preoccupanti, anche perchè - spiega un sanitario della struttura pinerolese - con la sospensione degli interventi chirurgici programmati, come ad esempio la protesi d'anca, che necessita spesso di trasfusioni, anche le richieste sono diminuite. Il sangue raccolto nel Centro dell'Agnelli non serve però solo la sua struttura ospedaliera, ma viene inviato a Torino e da lì utilizzato nei diversi ospedali. La situazione nei centri trasfusionali potrebbe farsi nuovamente critica nelle prossime settimane. In ogni caso le strutture sollecitano i donatori - oltre a ringraziarli - di telefonare prima per poterli organizzare e distribuirli nelle diverse giornate.