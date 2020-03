Coronavirus: racconta la tua esperienza. Un concorso per tutti gli studenti

Nel bel mezzo dell’anno scolastico, in pieno periodo di verifiche, interrogazioni, colloqui, gite e visite didattiche, tutto il mondo della scuola è costretto ad una pausa forzata. Anche L’Eco, abituato ogni settimana ad ospitare centinaia di studenti in visita, ha dovuto dire stop. Come giornale abbiamo però pensato di partire da questa situazione di emergenza mai vissuta prima, per invitare i giovani a raccontare questo evento epocale a partire dalla loro esperienza. Studenti delle superiori, neo 18enni, futuri maturandi, come la state vivendo? Adolescente della scuola media, bambina della primaria cosa fai tutto il giorno?

È un invito a raccontarsi, attraverso testi (riflessioni, poesie, cronache), disegni, fotografie. Ci interessa il vostro punto di vista su queste settimane “sospese”, lontani dalle aule, dalle relazioni quotidiane con i coetanei, dalle attività sportive, dai momenti liberi dallo studio dedicati all’aggregazione.

Il nostro tradizionale Concorso a premi “Le scuole ci scrivono” per queste settimane dedicherà una sezione speciale dedicata proprio al Coronavirus.

A fine anno scolastico, in occasione della premiazione del concorso “Le scuole ci scrivono”, ci saranno premi speciali proprio dedicati ai migliori elaborati di questa categoria.

Scriveteci a: [email protected]; fax 0121 232.444, oopure spedite a Redazione L'eco del Chisone, viale I Maggio 7, 10064 Pinerolo.