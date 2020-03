ASL TO 3: aiutare la sanità del territorio in questa emergenza si può, con una donazione

C'è tanta paura, ma anche tanto spirito di comunità in questa emergenza Coronavirus. E riconoscenza verso gli operatori della sanità che in questo momento stanno combattendo una guerra impari contro il Covid 19. Una riconoscenza che da parte di tanti citatdini vuole tradursi in gesti concreti. In questi giorni, l'Azienda sanitaria TO 3, sta ricevendo numerose richieste da persone e associazioni che vogliono dare il proprio aiuto attraverso donazioni per affrontare l’emergenza del nuovo Coronavirus. «In questo momento anche un piccolo contributo può essere importante per sostenere concretamente chi è in prima linea a difendere il bene di tutti. Ringraziamo di cuore fin da ora tutti coloro che vorranno fornire il proprio sostegno», è la sentita risposta dell'ASL To 3, che ha aperto un conto corrente a cui possono essere effettuate le donazioni di chi, sentendosi parte di questa comunità, vuole esprimerlo con gesto, non importa quanto grande.

Gli estremi per la donazione sono:IBAN: IT69Q0306930870100000309310 Codice SWIFT: BCITITMM. Il bonifico va intestato all’Asl To3, indicando nella causale "Donazione Covid-19", con cognome, nome e codice fiscale del benefattore.

Per eventuali donazioni di materiale e/o attrezzature, è invece possibile contattare la segreteria della Direzione Generale Asl To3 al numero di telefono 011 4017.230.

Anche la Regione ha aperto un conto corrente per chi vuole sostenere il sistema sanitario piemontese con una donazione. In questo caso il conto corrente è intestato alla Regione Piemonte presso Unicredit Group. IBAN: IT29H0200801152000100689275, causale “Regione Piemonte-Sostegno emergenza Coronavirus”.

Nel frattempo, già molti cittadini hanno voluto mettere a disposizione dell'ASL TO 3 i propri talenti, il proprio impegno. Un importante chef di Torino, Antonio Chiodi Latini, ha scritto al Direttore generale dell’Asl To3 ,Flavio Boraso, annunciando la volontà di mettersi a disposizione di tutti i “camici bianchi” e di cucinare per loro, come aiuto e omaggio nei confronti dell’impegno e dello sforzo quotidiano nell’emergenza Covid-19.

All’ospedale di Rivoli, all’ora di pranzo, sono arrivate 50 pizze per i medici e il personale sanitario in prima linea in questi giorni: a donarle la pizzeria rivolese Duepuntozero, in collaborazione con Eat in time, che ha provveduto alla consegna.

I Lions Club Orbassano hanno donato cinque tablet ai consultori dell’azienda sanitaria per consentire l’attivazione di collegamenti a distanza con le mamme e con le famiglie. I consultori in questa fase, nonostante il momento di difficoltà, continuano a essere aperti ma non possono essere effettuate attività di gruppo: l’Asl è al lavoro per fornire questi servizi a distanza, attraverso lo streaming on line. I tablet saranno usati dagli operatori delle sedi consultoriali di Avigliana, Collegno, Orbassano, Pinerolo, Venaria.

«Questi gesti dimostrano la grande solidarietà e la vicinanza del territorio nei confronti della nostra Asl, ma soprattutto dei medici e di tutto il personale sanitario – sottolinea il Direttore generale dell’Asl To3 Flavio Boraso -. Allo stesso tempo stiamo ricevendo numerose richieste di poter contribuire con donazioni a fronteggiare l’emergenza. Desidero esprimere il mio ringraziamento a tutte queste persone, la loro solidarietà è un riconoscimento importantissimo per la sanità piemontese e per il ruolo fondamentale che riveste sempre, non soltanto in questa difficile situazione».