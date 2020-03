Coronavirus - Covid 19: dall'Arpa Piemonte gel igienizzante (gratuito) per sanitari e forze dell'Ordine

Arpa produce gel igienizzante. Fornitura gratuita, fino a 40 litri di gel igienizzante, per le Forze dell'ordine e il personale sanitario. Arpa Piemonte ha raccolto l’appello della Regione mettendo a disposizione i suoi laboratori e i suoi esperti. L’assessore all'Ambiente Matteo Marnati commenta la disponibilità dell'agenzia Regionale per la Protezione Ambientale : “Sapevamo delle grandi professionalità di Arpa e sapevamo anche che non si sarebbero tirati indietro di fronte a un'emergenza come questa".