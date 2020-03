Hockey ghiaccio, la Federazione impone di giocare, Valpe-Bressanone a porte chiuse

Si gioca a porte chiuse Valpeagle-Bressanone, gara 2 di Ihl in programma stasera, giovedi' 5 alle 20,30. Scelta che avviene contrariamente alla sospensione di tutte le attività giovanili, del campionato di IHL1 e della serie A femminile, della sospensione di tutte le competizioni nazionali e persino degli allenamenti di tutto il settore di figura del pattinaggio e per gli altri settori.

Valpeagle giudica "a dir poco sconcertante quanto è stato invece deciso, vale a dire che il campionato di IHL non va sospeso, ma deve continuare a porte chiuse. Non si capisce proprio il motivo per il quale NON E’ STATA PRESA alcuna misura a tutela dei tesserati che militano in tale campionato, nè per limitare le possibilità di contagio fra atleti e tesserati provenienti da Regioni diverse, alcune delle quali come Lombardia e Veneto sottoposte già da 15 giorni a particolari restrizioni".

Prosegue la nota: " non si capisce ma ci adeguiamo in quanto se da una parte riteniamo INDISPENSABILE attenerci alle disposizioni del decreto, che APPLICHEREMO NELLA MANIERA PIU’ RESTRITTIVA possibile, dall’altra parte riteniamo anche necessario seguire quanto la nostra Federazione ci impone.