Volley A2 donne, Eurospin Ford Sara in visita alla corazzata trentina

Domenica 16, alle 17, compito impegnativo ma stimolante per l’Eurospin Ford Sara, in visita alla Delta Informatica Trentino dopo aver superato di slancio Busto Arsizio nel primo turno di Pool Promozione. Guardia alta da parte delle padrone di casa, sapendo che le biancoblu allenate da Marchiaro sono riuscite a sopperire alle pesanti assenze di Grigolo e Bertone. «Trento per noi non è una partita di classifica ma sarà sicuramente un test di collaudo per vedere se siamo in grado di fare male ad una grandissima squadra» – spiega il coach delle pinerolesi, aggiungendo: «Non sono imbattibili, certo, ma devi mettere giù un’ottima prestazione sperando che loro ti concedano qualcosa. Noi stiamo bene, stiamo recuperando Grigolo e Bertone che sono rientrate ad allenarsi in gruppo».