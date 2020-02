Schianto frontale sulla Provinciale, la vittima è un 30enne di Cavour

È un 30enne residente a Cavour la vittima dell'incidente mortale avvenuto questa sera alle 20,30 a Cavour, in via Bagnolo all'altezza del civico 76. Uno schianto violentissimo che ha visto coinvolti due veicoli: un’Audi A3 condotta dal ragazzo di Cavour che proveniva da Bagnolo e un’Opel Zafira di colore grigio condotta da un uomo di 46 anni di Bagnolo. Con lui viaggiava sul sedile passeggero un 52enne di Bagnolo. L’auto proveniva da Cavour in direzione Bagnolo Piemonte. Il conducente dell’Audi è deceduto sul posto mentre l'uomo al volante della Zafira è stato condotto con elisoccorso presso il Cto di Torino. Il passeggero è stato portato in ambulanza al Pronto soccorso di Pinerolo.